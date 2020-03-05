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У Чернівецькій області під час пожежі загинули троє дітей

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 09:35
У Чернівецькій області під час пожежі загинули троє дітей
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежа сталася у селі Ленківці 5 березня

У Чернівецькій області в результаті пожежі загинули чотири людини, серед них троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася 5 березня в селі Ленківці в приватному будинку. Пожежа самоліквідувалася, причини займання не повідомляються.

"5 березня в с. Ленківці Кельменецького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 4 людини, з них 3 дитини 2013, 2014 і 2017 народження", - повідомили в ДСНС.

Для розбору завалів були залучені 8 рятувальників та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, в кінці лютого сталася пожежа в приватному будинку у Волинській області. Тоді загинули двоє дітей 2014 і 2017 року народження.

Також РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Набережно-Корчуватській у результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Причиною пожежі став загорівся сміття.

Крім цього повідомлялося, що днями в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.

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