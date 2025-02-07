В Черновцах мужчина умер во время прохождения ВВК. Лубинец отреагировал
В Черновцах мужчина умер во время прохождения ВВК 7 февраля. На данный момент представитель омбудсмена выясняет все детали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Так, по его словам, информацию о смерти мужчины во время прохождения ВВК в Черновцах обнаружили во время мониторинга социальных сетей, а при просмотре официальных страниц Черновицкого областного ТЦК и СП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области удалось установить, что инцидент произошел утром 7 февраля.
"С целью выяснения всех обстоятельств дела, моя представительница в Черновицкой области направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области", - отметил омбудсмен.
В то же время, как отметил Лубинец, предварительно известно, что первоначально правоохранительные органы обнаружили местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.
"Мужчину пригласили для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился. Однако во время прохождения ВВК его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание", - отметил он.
Согласно информации гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи, бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти.
"Реанимационные действия не помогли. Тело направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти. Следственные органы начали досудебное расследование, квалифицируя произошедшее как естественную смерть", - добавил Лубинец.
Как сообщалось, ранее местная жительница обратилась к представителю омбудсмена с информацией, что ее отец умер после избиения сотрудниками ТЦК на Закарпатье. Правоохранители начали расследование.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.