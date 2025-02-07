На Буковине мужчина умер во время прохождения ВВК: что говорят в полиции

Работники полиции выясняют обстоятельства смерти мужчины в Черновицкой области во время прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Черновицкой области.

По информации Нацполиции, 7 февраля правоохранители обнаружили в Черновцах 32-летнего мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Поэтому его пригласили в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

По предварительным данным, во время ВВК у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. На место вызвали медиков, однако мужчина скончался. Сейчас продолжается следствие.

Скандалы с ВВК и ТЦК

Напомним, накануне в сети появилась информация о якобы убийстве парня сотрудниками ТЦК. Однако по данным полиции, правоохранители разыскали якобы "убитого парня" и опросили его. Он сообщил, что в тот день у него на улице действительно проверили документы воинского учета и после предъявления приложения "Резерв+" молодого человека отпустили.

Также мы писали, что в начале февраля в здании Ровенского областного ТЦК произошел теракт, в результате которого погиб человек. В частности еще один теракт был совершен в помещении ТЦК в городе Каменец-Подольский.