У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК. Лубінець відреагував

У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК 7 лютого. На даний момент представник омбудсмена з'ясовує всі деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Так, за його словами, інформацію про смерть чоловіка під час проходження ВЛК у Чернівцях виявили під час моніторингу соціальних мереж, а при перегляді офіційних сторінок Чернівецького обласного ТЦК та СП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області вдалось встановити, що інцидент стався вранці 7 лютого.

"З метою з’ясування всіх обставин справи, моя представниця в Чернівецькій області скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області", - зазначив омбудсмен.

Водночас, як зазначив Лубінець, попередньо відомо, що спочатку правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

"Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів", - зазначив він.

Згідно з інформацією гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, бригада медиків застала чоловіка в стані клінічної смерті.

"Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті. Слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як природну смерть", - додав Лубінець.