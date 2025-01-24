Зимний отдых в Украине: как изменились цены на аренду жилья на горнолыжных курортах

Зимний отдых на горнолыжных курортах Украины зимой 2025 года остается очень популярным. Аналитики фиксируют рост спроса на аренду жилья в этом сезоне.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные "OLX Недвижимость".

Цены на жилье на популярных курортах

Цены на аренду жилья на большинстве курортов остаются стабильными, а рост количества объявлений и спроса свидетельствуют о развитии горнолыжной инфраструктуры. Западные регионы Украины продолжают активно инвестировать в туризм, используя стабильную ситуацию с безопасностью в регионе.

Стоимость жилья в этом году на горнолыжных курортах Украины:

Изки, Закарпатская область : медианная цена за дома составляет 600 гривен, гостиничные номера – 550 гривен, комнаты – 490 гривен;

: медианная цена за дома составляет 600 гривен, гостиничные номера – 550 гривен, комнаты – 490 гривен; Пилипец, Закарпатская область : дома – 3500 гривен, гостиничные номера – 1000 гривен;

: дома – 3500 гривен, гостиничные номера – 1000 гривен; Мигово, Черновицкая область : дома – 3500 гривен, номера – 4000 гривен, комнаты – 1500 гривен;

: дома – 3500 гривен, номера – 4000 гривен, комнаты – 1500 гривен; Славское, Львовская область : дома – 2000 гривен, гостиницы – 875 гривен;

: дома – 2000 гривен, гостиницы – 875 гривен; Плавья, Львовская область : самая дешевая локация – 500 гривен за любое жилье;

: самая дешевая локация – 500 гривен за любое жилье; Подобовец, Закарпатская область : дома – 3000 гривен, комнаты – 400 гривен;

: дома – 3000 гривен, комнаты – 400 гривен; Вышка, Закарпатская область : дома – 900 гривен, гостиницы – 1800 гривен;

: дома – 900 гривен, гостиницы – 1800 гривен; Поляница (Буковель), Ивано-Франковская область: самое дорогое направление. Дома – 5750 гривен, гостиницы – 2000 гривен, комнаты – 1375 гривен.

Динамика цен

Цены на посуточную аренду жилья снизились в Изках на 50% и в Пилипце, Закарпатской области, на 25% по сравнению с прошлым сезоном.

В Мигово (Черновицкая область), Славском и Плавье (Львовская область) и Подобовце (Закарпатская область) медианные цены остались на уровне предыдущего года.

Наибольший рост стоимости аренды зафиксирован в Вышке, Закарпатской области, где цены удвоились. В Полянице, Ивано-Франковской области, аренда в этом сезоне подорожала в среднем на 14%.

Количество предложений и отзывов

Анализ рынка посуточной аренды жилья на зимних курортах Украины показал изменение количества предложений в сезоне 2024-2025 по сравнению с предыдущим периодом.

Локации с уменьшением предложений:

с. Подобовец (Закарпатская область): количество объявлений уменьшилось на 25%, но количество отзывов почти не изменилось, снизившись лишь на 4%;

с. Вышка (Закарпатская область): предложений стало на 23% меньше, а количество отзывов уменьшилось на 22%;

с. Поляница (Ивано-Франковская область, 1.2 км от Буковеля): количество объявлений сократилось на 13%, но спрос вырос – количество отзывов увеличилось почти вдвое.

Локации с ростом предложений: