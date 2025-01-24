Зимний отдых в Украине: как изменились цены на аренду жилья на горнолыжных курортах
Зимний отдых на горнолыжных курортах Украины зимой 2025 года остается очень популярным. Аналитики фиксируют рост спроса на аренду жилья в этом сезоне.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные "OLX Недвижимость".
Цены на жилье на популярных курортах
Цены на аренду жилья на большинстве курортов остаются стабильными, а рост количества объявлений и спроса свидетельствуют о развитии горнолыжной инфраструктуры. Западные регионы Украины продолжают активно инвестировать в туризм, используя стабильную ситуацию с безопасностью в регионе.
Стоимость жилья в этом году на горнолыжных курортах Украины:
- Изки, Закарпатская область: медианная цена за дома составляет 600 гривен, гостиничные номера – 550 гривен, комнаты – 490 гривен;
- Пилипец, Закарпатская область: дома – 3500 гривен, гостиничные номера – 1000 гривен;
- Мигово, Черновицкая область: дома – 3500 гривен, номера – 4000 гривен, комнаты – 1500 гривен;
- Славское, Львовская область: дома – 2000 гривен, гостиницы – 875 гривен;
- Плавья, Львовская область: самая дешевая локация – 500 гривен за любое жилье;
- Подобовец, Закарпатская область: дома – 3000 гривен, комнаты – 400 гривен;
- Вышка, Закарпатская область: дома – 900 гривен, гостиницы – 1800 гривен;
- Поляница (Буковель), Ивано-Франковская область: самое дорогое направление. Дома – 5750 гривен, гостиницы – 2000 гривен, комнаты – 1375 гривен.
Динамика цен
Цены на посуточную аренду жилья снизились в Изках на 50% и в Пилипце, Закарпатской области, на 25% по сравнению с прошлым сезоном.
В Мигово (Черновицкая область), Славском и Плавье (Львовская область) и Подобовце (Закарпатская область) медианные цены остались на уровне предыдущего года.
Наибольший рост стоимости аренды зафиксирован в Вышке, Закарпатской области, где цены удвоились. В Полянице, Ивано-Франковской области, аренда в этом сезоне подорожала в среднем на 14%.
Количество предложений и отзывов
Анализ рынка посуточной аренды жилья на зимних курортах Украины показал изменение количества предложений в сезоне 2024-2025 по сравнению с предыдущим периодом.
Локации с уменьшением предложений:
- с. Подобовец (Закарпатская область): количество объявлений уменьшилось на 25%, но количество отзывов почти не изменилось, снизившись лишь на 4%;
- с. Вышка (Закарпатская область): предложений стало на 23% меньше, а количество отзывов уменьшилось на 22%;
- с. Поляница (Ивано-Франковская область, 1.2 км от Буковеля): количество объявлений сократилось на 13%, но спрос вырос – количество отзывов увеличилось почти вдвое.
Локации с ростом предложений:
- с. Плавья (Львовская область): наибольший рост количества объявлений – на 50%, отзывов тоже стало больше в 2,2 раза;
- с. Славское (Львовская область): количество предложений выросло на 21%, а отзывов стало больше на 51%;
- с. Пилипец (Закарпатская область): объявлений на 25% больше, а количество отзывов увеличилось в 2,5 раза;
- с. Изки (Закарпатская область): количество предложений выросло на 15%, отзывы – на 6%;
- с. Мигово (Черновицкая область): предложений стало на 13% больше, но отзывов прибавилось лишь на 3%.
Напомним, стоимость горнолыжного отдыха в Карпатах зависит от выбора курорта и сезона. Самые высокие цены традиционно наблюдаются во время новогодних праздников, тогда как самые доступные предложения – до середины декабря и после середины марта. РБК-Украина узнало об актуальных ценах на катание на лыжах в Карпатах в этом сезоне.
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