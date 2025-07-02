Чернышова отстранили от должности вице-премьера? Что решил суд

Так, во время заседания сегодня, 2 июля, следственный судья ВАКС Виталий Крикливый не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении действующего вице-премьера от должности сроком на 2 месяца.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышеву в виде залога в размере 120 млн гривен.

Дело Чернышова

Национальное антикоррупционное бюро 23 июня сообщило о подозрении экс-министру Алексею Чернышеву. Ему вменяют злоупотребление служебным положением и получение взятки.

Алексей Чернышов стал шестым фигурантом в деле о масштабной коррупции в строительной сфере, которое касается его деятельности на посту министра развития общин и территорий в 2020-2022 годах.

По данным следствия, один из столичных застройщиков вместе с доверенным лицом создал схему незаконного получения земли в Киеве для возведения жилого комплекса. К реализации сделки привлекли главу министерства, которого следствие не называет, но в материалах дела говорится именно о Чернышеве. Также в деле фигурируют его советник, государственный секретарь министерства и директор государственного предприятия.

По версии следствия, экс-министр создал условия для передачи участка в управление госпредприятию. Госсекретарь согласовал значительное финансовое обязательство, а директор госструктуры подписала инвестиционные договоры с фирмой застройщика. По этим документам застройщик должен был передать государству часть квартир пропорционально стоимости участка.

Однако землю и здания на ней оценили почти в пять раз дешевле, чем рыночная стоимость, что могло бы привести к потере государством недвижимости более чем на 1 млрд грн. Этого удалось избежать благодаря аресту участка по инициативе НАБУ и САП.

Кроме того, как выяснили следователи, в ответ на содействие служащим министерства застройщик предложил им квартиры в уже возведенных ЖК со скидкой - по 1-8 тысяч гривен за квадратный метр, тогда как рыночная стоимость составляла не менее 30 тысяч. Общая сумма неправомерной выгоды составила 16,8 млн грн. Часть таких квартир также арестована.

Действия Чернышова квалифицированы по нескольким статьям УК Украины, в частности относительно злоупотребления властью и получения взятки в особо крупном размере.

Напомним, ранее подозрения по этому делу уже объявили пяти лицам: экс-госсекретарю Минрегиона, советнику министра, экс-директору госпредприятия, а также застройщику и его доверенному лицу - организаторам схемы.