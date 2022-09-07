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У Чернігівській області запровадили нову заборону через вибух на виставці зброї

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Чернігів, Середа 07 вересня 2022 16:05
У Чернігівській області запровадили нову заборону через вибух на виставці зброї Фото: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус (facebook com viacheslav chaus)
Автор: Наталія Гурковська

У Чернігівській області заборонили виставки зброї у зв'язку з нещодавнім вибухом в обласному центрі. Крім того, в регіоні посилили правила проведення масових заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВF В'ячеслава Чауса.

"Усі виставки озброєння - лише після нашої Перемоги", - заявив він.

Крім того, за його словами, рішенням Ради оборони області затвердили Порядок проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану.

Згідно з ним:

  • проведення усіх масових заходів в умовах воєнного стану на території Чернігівської області можливе лише за умови їх письмового погодження з виконавчими органами міських, селищних та сільських рад та районною (обласною) військовою адміністрацією, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення заходу.
  • якщо проведення заходу заперечує хоча б одна сторона - захід не проводиться.
  • у повідомленні про проведення заходу зазначаються: дата, час початку та тривалість заходу; мета; місце або маршрут; очікувана кількість учасників; ПІБ організаторів; інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення заходу тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки та дотримання заходів світломаскування. А також - програму заходу.

Вибух на виставці у Чернігові

3 вересня в Чернігові проходила виставка зброї, під час якої пролунав вибух. Згодом стало відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет. РПГ тримав у руках і тиснув на курок 10-річний хлопчик. Через натискання на курок зброю і спрацювало.

Спочатку було відомо про 5 постраждалих, із них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Дворічний хлопчик опинився в реанімації. Його оперували близько 7 години. Вже пізніше кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Згодом суд узяв під варту військовослужбовців, причетних до вибуху у Чернігові.

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