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Вибух на виставці у Чернігові: підозрюваних взяли під варту

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Чернігів, Вівторок 06 вересня 2022 18:18
Вибух на виставці у Чернігові: підозрюваних взяли під варту Фото: суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до вибуху в Чернігові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до вибуху в Чернігові. В результаті події було поранено 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За клопотанням слідчих ДБР Деснянський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави.

Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, і його командиру призначено заставу в сумі 416 тисяч гривень для кожного.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернігові проходила виставка зброї, під час якої пролунав вибух. Попередньо відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет.

Спочатку було відомо про 5 постраждалих, з них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Дворічний хлопчик перебуває в реанімації. Вже пізніше число постраждалих зросла до 15 осіб.

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