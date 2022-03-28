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Російські окупанти знову атакували Чернігів. Обстріляли й передмістя Ніжина

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Чернігівська область, Понеділок 28 березня 2022 10:25
Російські окупанти знову атакували Чернігів. Обстріляли й передмістя Ніжина Фото: окупанти атакували Чернігів й передмістя Ніжина (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В ніч на 28 березня російсько-окупаційні війська вчергове атакували Чернігів. Також ворог обстрілював передмістя Ніжина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса.

"Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина. Москальська мерзота відповість за все: військові російської армії своїм життям, а хтось грошима - це я про територію Росії", - розповів Чаус.

Нагадаємо, 26 березня окупанти також атакували Чернігів та область. Внаслідок чого пошкоджено дві школи та низка цивільних будинків.

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