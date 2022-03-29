У Чернігові внаслідок обстрілів загинули понад 350 осіб, - мер

У Чернігові з початку повномасштабної війни РФ загинули понад 350 цивільних жителів. При цьому щодня госпіталізують 30-40 поранених.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"У нас загинули вже 350 осіб у місті. Це не остаточні дані. У нас поки перепризначений начальник обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", - повідомив мер.

За його словами, в Чернігові зараз працюють дві опорні лікарні, в які щодня привозять по 30-40 поранених цивільних.

В даний час в двох лікарнях перебувають близько 400 поранених.