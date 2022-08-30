В Чернігівській області скасували світломаскування, але є умова

"Режим світломаскування скасували за виключенням об’єктів військової та критичної інфраструктури. Інтервал активного освітлення кожна громада може визначати сама", - написав він.

При цьому, за його словами, рамки комендантської години залишили незмінними - з 23:00 до 4:00.

Крім того, в регіоні затвердили і чіткий перелік навчальних закладів, які знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону.

"Такі навчальні заклади не можуть працювати очно", - додав Чаус.