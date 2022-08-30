В Черниговской области отменили светомаскировку, но есть условие

"Режим светомаскировки отменили за исключением объектов военной и критической инфраструктуры. Интервал активного освещения каждая община может определять сама", - написал он.

При этом, по его словам, рамки комендантского часа оставили прежними - с 23:00 до 4:00.

Кроме того, в регионе утвердили и четкий перечень учебных заведений, которые находятся в 40-километровой зоне от границы.

"Такие учебные заведения не могут работать очно", - добавил Чаус.