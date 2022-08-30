В Черниговской области отменили светомаскировку, но есть условие

В Черниговской области отменяют светомаскировку за исключением объектов военной и критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Режим светомаскировки отменили за исключением объектов военной и критической инфраструктуры. Интервал активного освещения каждая община может определять сама", - написал он.
При этом, по его словам, рамки комендантского часа оставили прежними - с 23:00 до 4:00.
Кроме того, в регионе утвердили и четкий перечень учебных заведений, которые находятся в 40-километровой зоне от границы.
"Такие учебные заведения не могут работать очно", - добавил Чаус.
Как сообщалось, гражданским в Черниговской области запрещено приближаться к границе с Россией ближе чем на два километра.
Напомним, угрозы повторного наступления России в Сумскую и Черниговскую области сейчас нет. Враг держит на границе войска, но ударного наступления для вторжения в эти регионы нет.
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