Водіїв попередили про сніг у трьох областях і тумани

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 17 грудня, погода в Україні погіршиться. Дорожники попередили про сніг у трьох областях та тумани.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Як повідомляється, сніг випадає у Донецькій, Луганській та Черкаській областях, де за нічний час доби випало до 2 см снігу. У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях тумани.

У відомстві зазначили, що покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Луганській області - засніжене.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо, в областях з опадами - снігоочисні роботи. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - вказали дорожники.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні на всій території України буде спостерігатися похмура та суха погода, а температура повітря в областях очікується від -1 до +4, однак вночі будуть заморозки.

Також раніше повідомлялось, що в Україні 17-19 грудня істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця та туман.