У Житомирській області коронавірус підтвердили у 11 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 95 інфікованих COVID-19

В Житомирській області коронавірусом заразилися 11 працівників медичних установ. Про це на брифінгу повідомив начальник управління департаменту охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за останню добу підтвердила ще один випадок захворювання серед медиків. Стан заражених медпрацівників задовільний.

"Серед хворих сьогодні ми маємо 11 медичних працівників. Загальний стан у всіх задовільний, отримують лікування стаціонарно і частина знаходиться на амбулаторному", - розповів Суслик.

Брифінг голови ОДА Віталія Бунечка, щодо розповсюдження коронавірусу в Житомирській області Опубліковано Житомирська ОДА Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Всього в Житомирській області станом на ранок 13 квітня підтверджені 95 випадків захворювання коронавірусом. Всього в Україні за останніми даними Міністерства охорони здоров'я підтверджені 3102 захворювання COVID-19, з них 325 за останню добу. Померли від коронавіруса 93 людини.

Також повідомлялося, що за добу в Україні захворіли коронавірусом 85 медиків. Також за 12 квітня заразилися 12 дітей.

Крім цього повідомлялося, що третина від усіх захворілих коронавірусом в Кіровоградській області складають медики. З 142 інфікованих - 54 є працівникам медустанов.