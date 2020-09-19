У Чернігівській області екс-чиновника підозрюють у розкраданні грошей при ремонті лікарні

Фото: правоохоронці (npu.gov.ua)

В Чернігівській області екс-чиновника облдержадміністрації підозрюють у розкраданні понад 800 тисяч гривень при реконструкції очисних споруд в обласній лікарні та ремонтних роботах з утримання доріг. Вирішується питання про запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними силовиків, до організації "схеми" причетні нині вже колишній начальник одного з управлінь Чернігівської ОДА і керівник суб'єктів господарювання.

"Щоб заволодіти державними коштами, виділеними на реконструкцію будівлі терапевтичного корпусу Чернігівської обласної лікарні, очисних споруд в селі Киселівка, а також на експлуатаційне утримання автомобільних доріг, зловмисники вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості", - йдеться в повідомленні.

На цю мить слідчі довели причетність учасників "схеми" до присвоєння понад 800 тисяч гривень держкоштів.

Екс-керівникові управління Чернігівської ОДА, трьом директорам і бухгалтеру комерційних структур повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, перевіряється виконання робіт на інших об'єктах.

Нагадаємо, раніше у Львівській області викрили корупційну схему на митниці.

Також РБК-Україна писало, що в липні на хабарі у понад 2 тисяч доларів затримали трьох керівників Одеської митниці.