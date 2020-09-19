ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Черниговской области экс-чиновника подозревают в хищении денег при ремонте больницы

Черниговская область , Суббота 19 сентября 2020 15:41
В Черниговской области экс-чиновника подозревают в хищении денег при ремонте больницы
Фото: правоохранители (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Черниговской области экс-чиновника облгосадминистрации подозревают в хищении более 800 тысяч гривен при реконструкции очистных сооружений в областной больнице и ремонтных работах по содержанию дорог. Решается вопрос о мере пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным силовиков, к организации "схемы" причастны в настоящее время уже бывший начальник одного из управлений Черниговской ОГА и руководитель субъектов хозяйствования.

"Чтобы завладеть государственными средствами, выделенными на реконструкцию здания терапевтического корпуса Черниговской областной больницы, очистных сооружений в селе Киселевка, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог, злоумышленники вносили в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи доказали причастность участников "схемы" к присвоению более 800 тысяч гривен госденег.

Экс-руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 в. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, проверяется выполнение работ на других объектах.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили коррупционную схему на таможне.

Также РБК-Украина писало, что в июле на взятке в свыше 2 тысяч долларов задержали трех руководителей Одесской таможни.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия полициякоррупцияхищение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь