Трьох керівників Одеської митниці затримали на хабарі

Фото: затримання посадовців (gp.gov.ua)

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення їм про підозру

В Одеській області затримали трьох очільників постів Одеської митниці під час отримання хабарів. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення їм про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, заступник начальника одного з відділів митного оформлення із в.о. начальника митного поста "Одеса" Одеської митниці ДМС, організували незаконну схему. Завдяки їй посадовці отримували від підприємців "винагороду", за безперешкодний пропуск імпортних вантажів та прискорення митного оформлення транспортом морського сполучення.

Держслужбовців затримали під час отримання хабаря у 2100 доларів від одного з підприємств за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.

Разом з тим на хабарі у 1800 доларів затримали начальника митного поста "Кучурган" Одеської митниці, який влаштував аналогічну схему за розмитнення транспорту. Грошову винагороду він мав отримати за безперешкодне митне оформлення п’яти транспортних засобів.

Фото: затримання посадовців (gp.gov.ua)

Нагадаємо, заступника начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна затримали за одержання хабаря.

Крім того, у Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад.

Також у Волинській області затримали чоловіка, який за 200 тисяч доларів "продавав" посаду міністра в Кабміні.