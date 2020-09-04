У Львівській області викрили корупційну схему на митниці

Фото: слідчі дії на Львівській митниці (ssu.gov.ua)

Правоохоронці викрили посадовців Львівської митниці на організації корупційної схеми ввезення автомобілів в Україну. Незаконну діяльність організували посадовці митного поста "Городок" спільно з представниками митно-брокерських структур.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці протягом кількох місяців цього року документували незаконну діяльність митників, в тому числі отримання хабаря у розмірі 410 тисяч гривень за фальсифікацію оформлення імпортованої продукції.

"Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин", - пояснили в СБУ.

Попередньо, заподіяні в результаті корупційної схеми державі збитки становлять майже 94 млн гривень.

Фото: слідчі дії на Львівській митниці (ssu.gov.ua)

СБУ відкрила провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 27 та ст. 358 Кримінального кодексу. У рамках розслідування правоохоронці провели 19 обшуків. Організатору корупційної схеми вже повідомили про підозру, зараз підозри готуються іншим учасникам.

Нагадаємо, у липні на хабарі у понад 2 тисячі доларів затримали трьох керівників Одеської митниці.