У Чернігівській області лунатимуть вибухи: коли саме і в чому причина

"Сьогодні, 10 серпня, у період з 12:00 по 13:00 біля села Рябці Чернігівського району проведуть знищення вибухонебезпечних предметів шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цивільним в Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з Росією ближче ніж на два кілометри.

Додамо, раніше рятувальники розповіли, скільки часу буде потрібно для розмінування всієї території України.

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