В Черниговской области будут раздаваться взрывы: когда именно и в чем причина

"Сегодня, 10 августа, в период с 12:00 по 13:00 возле села Рябцы Черниговского района проведут уничтожение взрывоопасных предметов путем подрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, что гражданским в Черниговской области запрещено приближаться к границе с Россией ближе чем на два километра.

Добавим, ранее спасатели рассказали, сколько времени потребуется для разминирования всей территории Украины.

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