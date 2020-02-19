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У Маріуполі маршрутка знесла зупинку з людьми, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 14:29
У Маріуполі маршрутка знесла зупинку з людьми, є постраждалі
Фото: ДТП у Маріуполі (0629.com.ua)

В результаті аварії постраждали три особи

У Маріуполі Донецької області маршрутка знесла зупинку з людьми, в результаті аварії постраждали три особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що ДТП сталася на вулиці Світлій біля магазину. Маршрутка №108, яка їхала у бік центру міста, врізалася в зупинку з людьми, в результаті аварії постраждали три особи.

За уточненими даними, маршрутка передньою частиною знесла одну з опор зупинки, після чого обрушилася вся конструкція. Під уламками опинилися чоловік і жінка, вони отримали серйозні травми. Крім того, з травмою госпіталізували пасажирку маршрутки.

За даними поліції, водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Фото: ДТП у Маріуполі (0629.com.ua)

Нагадаємо, рані на трасі Київ-Одеса у ДТП з автобусом постраждали майже 20 осіб. Аварія сталася за участю рейсового автобуса Одеса-Київ з фурою Volvo.

Крім того, сьогодні в Коростені Житомирської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина.

У Черкасах маршрутка зіткнулася з двома автомобілями, четверо постраждалих
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