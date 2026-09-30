В Чернигове вырастет стоимость проезда: новые цены с 3 октября

В Чернигове с 3 октября 2026 изменится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Цена будет зависеть от способа оплаты: транспортной картой, банковской картой или наличными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи в Facebook .

Сколько будет стоить проезд

Причиной изменения тарифов называют рост стоимости горюче-смазочных материалов и других расходов, связанных с перевозкой пассажиров.

В автобусах будут действовать следующие тарифы:

транспортной картой - 15 грн;

банковской картой - 17 грн;

наличными - 20 грн.

В троллейбусах проезд будет стоить:

транспортной картой - 12 грн;

банковской картой - 15 грн;

наличными - 18 грн.

Какой тариф для школьников

Для учеников общеобразовательных учреждений Чернигова проезд будет стоить 8 грн как в автобусах, так и в троллейбусах.

Чтобы воспользоваться тарифом для школьников, нужно оплачивать поездку ученической транспортной картой и иметь с собой ученический билет.

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Льготы остаются

Для всех категорий пассажиров, имеющих право на льготный проезд, льготы сохраняются. Пользоваться ими можно по действующим правилам.

Как платить меньше

Самый низкий тариф будет действовать при оплате транспортной картой. Кроме того, сохраняется возможность пересадки в течение 30 минут.

При двух поездках в день в течение 22 рабочих дней транспортная карта позволит сэкономить по сравнению с оплатой наличными 220 грн в месяц в автобусе и 264 грн в троллейбусе.