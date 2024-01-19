В Чернигове увеличили время продажи алкоголя

В Чернигове с пятницы, 19 января, увеличили время продажи алкоголя на два часа. Такое решение принял исполнительный комитет Черниговского городского совета.

Отныне в Чернигове в заведениях общественного питания и торговли продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 09:00.

"Соответствующие изменения внесены в решение исполнительного комитета городского совета от 27.05.2022 № 146 "Об ограничении реализации алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе" с целью приведения в соответствие с требованиями распоряжения начальника Черниговской ОВА от 18.01.2024 № 23 "О внесении изменений в распоряжение начальника Черниговской областной военной администрации от 27.05.2022 № 188", - говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня запрет продажи алкоголя действовал:

в заведениях общественного питания - с 22:00 до 11:00;

в учреждениях сферы торговли - с 21:00 до 11:00.

Запрет на продажу алкоголя

С начала полномасштабного вторжения России в Украину местные власти начали вводить ограничения на продажу алкоголя. Однако позже были введены ограничения на часы продажи алкогольных напитков.

Ранее в Винницкой области были введены ограничения на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

Также время продажи алкогольных напитков было изменено во Львове – там это разрешено с 12:00 до 22:00.

При этом с июля 2022 года в Донецкой области действует полный запрет на продажу алкоголя - не только для военных, но и для населения.

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