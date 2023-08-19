В Чернигове завершили спасательную операцию на месте удара
В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция, которая была развернута на месте "прилета" российской ракеты типа "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города", - сообщил Клименко.
По его словам, среди 136 пострадавших:
- 7 погибших, из которых один ребенок.
- 129 раненых, из которых 15 детей,
- и 15 сотрудников полиции.
"Искренние соболезнования семьям погибших. Скучаем вместе с вами", - добавил министр.
Ракетный удар по Чернигову
Сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.
В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.
Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.
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