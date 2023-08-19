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У Чернігові завершили рятувальну операцію на місці удару

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Чернігів, Субота 19 серпня 2023 19:00
У Чернігові завершили рятувальну операцію на місці удару Фото: росіяни обстріляли Чернігів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Чернігові завершилась пошуково-рятувальна операція, яка була розгорнута на місці "прильоту" російської ракети типу "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста", - повідомив Клименко.

За його словами, серед 136 постраждалих:

  • 7 загиблих, з яких одна дитина.
  • 129 поранених, з яких 15 дітей,
  • та 15 працівників поліції.

"Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", - додав міністр.

Ракетний удар по Чернігову

Сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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