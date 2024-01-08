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В Чернигове задержали адвоката, который за 200 тысяч гривен помогал уклониться от мобилизации

Архивное фото: В Чернигове задержали адвоката (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Чернигове задержали адвоката, который за деньги "помогал" военнообязанным уклониться от мобилизации в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Детали дела

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность 36-летней адвокатессы, которая на системной основе "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе.

Заручившись поддержкой членов ВВК одного из медицинских учреждений, фигурантка требовала от военнообязанных от 6000 до 7000 долларов неправомерной выгоды за оформление необходимых документов.

Женщину задержали

Полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали злоумышленницу во время получения 200 000 гривен взятки за прохождение медицинского обследования ВВК гражданином с последующим положительным заключением о непригодности.

Фото: Задержание (facebook.com/policechernigivshchini)

Кроме того, в автомобиле фигурантки изъяли еще 8 000 долларов. Во время следствия задокументированы многочисленные факты противоправной деятельности.

Ей сообщено фигурантке о подозрении по факту:

  • Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
  • Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются мероприятия для установления всех лиц, причастных к противоправным действиям.

Выезд мужчин из Украины

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен. Недавно стало известно, что из Украины ежедневно выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Также украинские правоохранители и спецслужба Молдовы обезвредили международную группировку. Злоумышленники вывозили "уклонистов" из Украины в непризнанное Приднестровье.

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