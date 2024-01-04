Вывозили уклонистов по схеме: СБУ и спецслужба Молдовы задержали международную группировку
Украинские правоохранители и спецслужба Молдовы обезвредили международную группировку. Злоумышленники вывозили уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Республики Молдова нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ", - информируют в ведомстве.
Злоумышленники незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы Украины.
Социальные сети для потенциальных "клиентов"
Чтобы найти "клиентов", фигуранты создали несколько "специализированных" телеграмм-каналов, где за деньги предлагали свое содействие в бегстве от мобилизации.
Участники банды требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки, чтобы скрыть свои незаконные доходы.
Вывозили уклонистов через непризнанное Приднестровье
Маршрут нелегального "трафика" был проложен с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а затем на территорию Молдовы.
"Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тысяч долларов, в зависимости от срочности выезда", - отмечают в СБУ.
Злоумышленники подвозили своих "клиентов" к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их по лесным тропам вне контрольно-пропускных пунктов.
Задержали "на горячем"
Милиционеры задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы уклонистов. Еще двоих участников группировки разоблачили в Одессе, когда те готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.
Преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющих украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб.
К созданию канала нелегальной миграции они привлекли подельников из Молдовы и Украины.
Объявление подозрения
Всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.
В частности, заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", которые сейчас скрываются на территории т.н. ПМР.
Выезд мужчин из Украины
Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен. Недавно стало известно, что из Украины ежедневно выезжают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.
При этом буквально перед Новым годом пограничники начали усиленно проверять украинцев, желающих уехать. В ГНСУ объяснили такие меры большим количеством случаев подделки документов. В частности, они требуют военно-учетных документов с записью об отсрочке от мобилизации.
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