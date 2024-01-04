Вывозили уклонистов по схеме: СБУ и спецслужба Молдовы задержали международную группировку

Украинские правоохранители и спецслужба Молдовы обезвредили международную группировку. Злоумышленники вывозили уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Республики Молдова нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ", - информируют в ведомстве.

Злоумышленники незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы Украины.

Социальные сети для потенциальных "клиентов"

Чтобы найти "клиентов", фигуранты создали несколько "специализированных" телеграмм-каналов, где за деньги предлагали свое содействие в бегстве от мобилизации.

Участники банды требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки, чтобы скрыть свои незаконные доходы.

Вывозили уклонистов через непризнанное Приднестровье

Маршрут нелегального "трафика" был проложен с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а затем на территорию Молдовы.

"Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тысяч долларов, в зависимости от срочности выезда", - отмечают в СБУ.

Злоумышленники подвозили своих "клиентов" к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их по лесным тропам вне контрольно-пропускных пунктов.

Задержали "на горячем"

Милиционеры задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы уклонистов. Еще двоих участников группировки разоблачили в Одессе, когда те готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.

Преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющих украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб.

К созданию канала нелегальной миграции они привлекли подельников из Молдовы и Украины.

Объявление подозрения

Всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

В частности, заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", которые сейчас скрываются на территории т.н. ПМР.