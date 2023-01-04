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В Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы: военные предупредили об учениях

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Черниговская область, Среда 04 января 2023 16:16
В Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы: военные предупредили об учениях Фото: в Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня вечером в Чернигове военные проведут обучающие стрельбы на окраинах города. Жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".

"Сегодня с 17:00 до 20:00 будут производиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне на окраине города", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Оперативного командования призывает горожан сохранять спокойствие.

Напомним, вчера в Киеве раздавались взрывы из-за тренировок саперов в северной части столицы.

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