В Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы: военные предупредили об учениях
Фото: в Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы (Getty Images)
Сегодня вечером в Чернигове военные проведут обучающие стрельбы на окраинах города. Жителей призывают сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".
"Сегодня с 17:00 до 20:00 будут производиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне на окраине города", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Оперативного командования призывает горожан сохранять спокойствие.
Напомним, вчера в Киеве раздавались взрывы из-за тренировок саперов в северной части столицы.
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