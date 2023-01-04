В Чернігові ввечері лунатимуть постріли: військові попередили про навчання

Сьогодні ввечері в Чернігові військові проведуть навчальні стрільби на околицях міста. Жителів закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

"Сьогодні з 17:00 до 20:00 будуть проводитися нічні стрільби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околиці міста", - йдеться в повідомленні. Пресслужба Оперативного командування закликає містян зберігати спокій.