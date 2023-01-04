В Чернігові ввечері лунатимуть постріли: військові попередили про навчання
Фото: в Чернігові ввечері лунатимуть постріли (Getty Images)
Сьогодні ввечері в Чернігові військові проведуть навчальні стрільби на околицях міста. Жителів закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".
"Сьогодні з 17:00 до 20:00 будуть проводитися нічні стрільби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околиці міста", - йдеться в повідомленні.
Пресслужба Оперативного командування закликає містян зберігати спокій.
Нагадаємо, вчора у Києві лунали вибухи через тренування саперів у північній частині столиці.
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