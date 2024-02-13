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В Чернигове взорвался автомобиль с людьми внутри: полиция раскрыла детали

Фото: в Чернигове взорвался автомобиль с людьми внутри (t.me/policechernihiv)
Автор: Иван Носальский

В Чернигове сегодня, 13 февраля, прогремел взрыв внутри легкового авто. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области в Telegram.

Как отметили правоохранители, информация о взрыве в автомобиле в одном из микрорайонов Чернигова поступила около 19:00. В результате взрыва пострадали два человека, которые находились в авто, - мужчина и женщина. Их госпитализировали. 

Фото: автомобиль, в котором произошел взрыв (t.me/policechernihiv)

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативные группы полиции, руководство Черниговского районного управления полиции, взрывотехники областной полиции, криминалистическая лаборатория.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. 

Взрыв авто в Днепре

Напомним, 20 января, около 15:00 в Днепре взорвался автомобиль, в котором находилось два человека.

Как сообщили в местной полиции, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего травмирован водитель.

 

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