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У Чернігові вибухнув автомобіль з людьми всередині: поліція розкрила деталі

Фото: у Чернігові вибухнув автомобіль з людьми всередині (t.me/policechernihiv)
Автор: Іван Носальський

У Чернігові сьогодні, 13 лютого, пролунав вибух усередині легкового авто. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області в Telegram.

Як зазначили правоохоронці, інформація про вибух в автомобілі в одному з мікрорайонів Чернігова надійшла близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в авто, - чоловік і жінка. Їх госпіталізували.

Фото: автомобіль, у якому стався вибух (t.me/policechernihiv)

Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського районного управління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.

Поліція встановлює обставини інциденту.

Вибух авто у Дніпрі

Нагадаємо, 20 січня, близько 15:00 у Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебували двоє людей.

Як повідомили у місцевій поліції, стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано водія.

 

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ЧернігівполіцейськіВибух