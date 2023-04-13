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В Чернигове и области верующие на Пасху смогут находиться в церкви всю ночь

Фото: Пасха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жители Чернигова и области смогут прийти на Пасхальную службу до начала комендантского часа и пробыть в церкви до ее окончания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"В это воскресенье Пасху по восточному обряду в области отмечают более 700 религиозных общин. Сегодня в формате Совета Церквей области обсудили концепцию празднования в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Чаус отметил, что некоторые приходы планируют ночную службу. Их список до конца дня получит ГУНП в области, чтобы организовать патрулирование и избежать или оперативно реагировать на провокации. Следовательно, верующим о планах своего храма лучше поинтересоваться раньше времени.

"Праздничные службы обязательно должны проходить, учитывая требования безопасности во время воздушной тревоги, а также ввиду рамок комендантского часа - с 00:00 до 04:00. Относительно последнего: если приход принял решение ночной службы, то в указанный промежуток времени верующие должны находиться только в храме", - добавил глава области.

Напомним, что киевляне смогут на Пасху находиться в церкви всю ночь. Комендантский час не запрещает.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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