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У Чернігові та області віряни на Великдень зможуть перебувати у церкві всю ніч

Фото: Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканці Чернігова та області зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Цієї неділі Великдень за східним обрядом в області відзначають понад 700 релігійних громад. Сьогодні у форматі Ради Церков області обговорили концепцію святкування в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Чаус зазначив, що деякі парафії таки планують нічну службу. Їх перелік до кінця дня отримає ГУНП в області, аби організувати патрулювання та уникнути або оперативно реагувати на провокації. Відтак, вірянам про плани свого храму краще поцікавитися завчасно.

"Святкові служби обов’язково мають проходити, враховуючи безпекові вимоги під час повітряної тривоги, а також зважаючи на рамки комендантської години - з 00:00 до 04:00. Щодо останнього: якщо парафія прийняла рішення нічної служби, то в зазначений проміжок часу віряни мають перебувати лише в храмі", - додав глава області.

Нагадаємо, що кияни зможуть на Великдень перебувати у церкві всю ніч. Комендантська година не забороняє.

РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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