В Чернигове и области 400 тысяч потребителей без электричества: регион на резервном питании

Город Чернигов утром субботы, 24 января, почти полностью был обесточен. Инфраструктура переведена на аварийные источники питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет.
"Уважаемые черниговцы, в связи с почти полным обесточиванием города объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания", - заявили в городском совете.
В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба написал в Telegram, что в Чернигове без электроснабжения остались более 400 тысяч потребителей. Сейчас все котельные города работают, теплоснабжение обеспечено. Водоснабжение также сохранено благодаря работе альтернативных источников питания.
В КП "Черниговводоканал" уточнили, что 24 января в 06:10 все объекты предприятия были обесточены. Для обеспечения города водой предприятие перешло на резервное питание. Сейчас водоснабжение и водоотвод осуществляются, ситуация контролируемая.
Сейчас водоканал работает в обычном режиме до 22:00, все насосные станции подают воду с максимальным давлением. В то же время повышающие насосные станции, которые остаются без электричества, не работают, поэтому на верхних этажах многоэтажек возможны перебои или полное отсутствие воды.
Жителей города просят сделать запас питьевой воды и по возможности пользоваться водой на первых этажах домов.
В случае, если ситуация с электроснабжением не изменится, 25 января водоснабжение в Чернигове будет осуществляться в аварийном режиме - с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
После российских ударов энергоснабжение исчезло и в городе Славутич.
"Враг бьет по энергетике, цель их одна - разъединить нас, разувериться. Энергетики уже работают. Водоснабжение и тепло в городе есть. Критическая и социальная инфраструктура на резервном питании", - сообщил мэр города Юрий Фомичев.
В городе начинают открывать Пункты несокрушимости, в которых можно зарядить гаджеты, набрать горячей воды.
В Нежине также переходят на аварийные источники энергопитания.
"Уважаемые нежинцы, в связи с полным обесточиванием города объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания", - сообщил городской голова Александр Кодола.
Он отметил, что это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий.
В ночь на 24 января Россия снова осуществила массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники.
Больше всего пострадал Киев: в пяти районах столицы зафиксированы повреждения и разрушения зданий. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На левом берегу города из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водой - без отопления остались почти шесть тысяч домов.
Под ударом дронов оказался и Харьков, где пострадали около 20 человек. Кроме того, утром 24 января в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями атак.
По данным военных, с вечера 23 января до утра 24 января противник нанес масштабный комбинированный удар, используя ракеты воздушного и наземного базирования и ударные БПЛА.