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У Чернігові під час перевірки фортифікацій навколо міста виявили значні порушення

П'ятниця 20 вересня 2024 15:47
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У Чернігові під час перевірки фортифікацій навколо міста виявили значні порушення Фото: у Чернігові під час перевірки фортифікацій навколо міста виявили значні порушення (t.me/bryzynskyi)
Автор: Наталія Кава

У Чернігові було завершено перевірка стану, якості, перебігу виконання робіт міською радою з відновлення та покращення фортифікації навколо міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За його словами, перевірку було проведено на виконання рішення Ради оборони області. Її проводила комісія, до якої були долучені представники військового командування, правоохоронних органів та інженери. Складені акти з відповідними фотоматеріалами та висновками.

"Вважаю, що стан фортифікації навколо Чернігова потребує окремого розгляду", - написав Брижинський.

Фото: у Чернігові під час перевірки фортифікацій навколо міста виявили значні порушення (t.me/bryzynskyi)

Він зауважив, що звернувся до Ради оборони області із клопотанням розглянути результати перевірки фортифікації на одному із чергових засідань.

"Від себе скажу, що під час перевірок та виїздів на локації деякі речі мене як військового шокували. Мова і про якість матеріалів і те, як ці роботи виконали. Адже за спорудження фортифікації сплатили з бюджету міста", - підкреслив він.

Будівництво фортифікаційних споруд

Уряд України виділив 17,5 млрд гривень на будівництво оборонних рубежів, включно з інженерними та фортифікаційними спорудами. Інженери із Закарпаття будують укріплення на Запоріжжі, попри російські атаки.

На початку квітня президент Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд.

Також Зеленському було представлено звіт від глави уряду Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. За його словами, йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

У травні 2024 року Міністерство оборони повідомило про завершальну стадію робіт з будівництва фортифікацій у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

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