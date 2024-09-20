У Чернігові було завершено перевірка стану, якості, перебігу виконання робіт міською радою з відновлення та покращення фортифікації навколо міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За його словами, перевірку було проведено на виконання рішення Ради оборони області. Її проводила комісія, до якої були долучені представники військового командування, правоохоронних органів та інженери. Складені акти з відповідними фотоматеріалами та висновками.

"Вважаю, що стан фортифікації навколо Чернігова потребує окремого розгляду", - написав Брижинський.

Фото: у Чернігові під час перевірки фортифікацій навколо міста виявили значні порушення (t.me/bryzynskyi)

Він зауважив, що звернувся до Ради оборони області із клопотанням розглянути результати перевірки фортифікації на одному із чергових засідань.

"Від себе скажу, що під час перевірок та виїздів на локації деякі речі мене як військового шокували. Мова і про якість матеріалів і те, як ці роботи виконали. Адже за спорудження фортифікації сплатили з бюджету міста", - підкреслив він.

Будівництво фортифікаційних споруд

Уряд України виділив 17,5 млрд гривень на будівництво оборонних рубежів, включно з інженерними та фортифікаційними спорудами. Інженери із Закарпаття будують укріплення на Запоріжжі, попри російські атаки.