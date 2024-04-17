В Чернигове из-за ракетного удара РФ погибли девять человек, более 20 раненых

Кроме того, ранения из-за последствий российского обстрела получили 18 человек.

"По состоянию на 10:40 уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Чернигову. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил он.

Обновлено (11:06)

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил, что количество погибших возросло до девяти. При этом количество пострадавших составляет более 20.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в больницу доставили шесть пострадавших.

"Повреждено здание медучреждения, в больнице - без пострадавших. "На месте работают бригады экстренной скорой помощи", - говорится в сообщении.