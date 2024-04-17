У Чернігові через ракетний удар РФ загинули девʼять осіб, понад 20 поранених

Ракетна атака на Чернігів

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Ракети вразили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури майже в центрі міста. Медичні працівники працюють в режимі надзвичайної ситуації, надаючи допомогу постраждалим.

В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.

Крім того, Чернігівський обласний центр крові закликає здати кров, через її нестачу внаслідок масованого обстрілу міста.

До того ж створено штаб допомоги постраждалим при Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області.

Детальніше про ракетний удар по Чернігову - в матеріалі РБК-Україна.

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