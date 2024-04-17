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У Чернігові через ракетний удар РФ загинули девʼять осіб, понад 20 поранених

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В Чернігові внаслідок ракетного удару російських загарбників загинули девʼять осіб.

Про це заявив в.о. мера Чернігова Олександр Ломако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Крім того, поранення через наслідки російського обстрілу отримали 18 осіб. 

"Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив він. 

Оновлено (11:06)

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що кількість загиблих зросла до девʼяти. При цьому кількість постраждалих складає  понад 20. 

У Міністерстві охорони здоровʼя повідомили, що до лікарні доставили шість постраждалих. 

"Пошкоджена будівля медзакладу, в лікарні – без постраждалих. "На місці працюють бригади екстреної швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні. 

 

Ракетна атака на Чернігів

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Ракети вразили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури майже в центрі міста. Медичні працівники працюють в режимі надзвичайної ситуації, надаючи допомогу постраждалим.

В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.

Крім того, Чернігівський обласний центр крові закликає здати кров, через її нестачу внаслідок масованого обстрілу міста.

До того ж створено штаб допомоги постраждалим при Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області.

Детальніше про ракетний удар по Чернігову - в матеріалі РБК-Україна.

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