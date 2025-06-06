В Чернигове из-за ночного удара погибли два человека

Удар по Чернигову

Напомним, Украина в ночь на 6 июня находилась под массированной атакой России.

В частности, взрывы раздавались в Чернигове. Там были "прилеты".

Глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус рассказал, что россияне для атаки использовали "Шахеды", баллистику и крылатую ракету.

После этого стало известно, что под завалами из-за атаки оказались два охранника промышленного предприятия.

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