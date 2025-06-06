У Чернігові через нічний удар загинуло двоє людей

У Чернігові рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію після нічної атаки Росії. З-під завалів дістали тіла двох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.
"Чернігів: аварійно-рятувальні роботи завершено, з-під завалів деблокували тіла 2 загиблих", - ідеться в повідомленні рятувальників.
Вони уточнили, що внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, об'єкти інфраструктури. Постраждали три людини.
Нагадаємо, Україна в ніч на 6 червня перебувала під масованою атакою Росії.
Зокрема, вибухи лунали в Чернігові. Там були "прильоти".
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни для атаки використовували "Шахеди", балістику і крилату ракету.
Після цього стало відомо, що під завалами через атаку опинилися два охоронці промислового підприємства.
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