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У Чернігові через нічний удар загинуло двоє людей

Фото: у Чернігові завершили розбір завалів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Чернігові рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію після нічної атаки Росії. З-під завалів дістали тіла двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

"Чернігів: аварійно-рятувальні роботи завершено, з-під завалів деблокували тіла 2 загиблих", - ідеться в повідомленні рятувальників.

Фото: розбір завалів у Чернігові (t.me/dsns_telegram)

Вони уточнили, що внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, об'єкти інфраструктури. Постраждали три людини.

Удар по Чернігову

Нагадаємо, Україна в ніч на 6 червня перебувала під масованою атакою Росії.

Зокрема, вибухи лунали в Чернігові. Там були "прильоти".

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни для атаки використовували "Шахеди", балістику і крилату ракету.

Після цього стало відомо, що під завалами через атаку опинилися два охоронці промислового підприємства.

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