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Атака дронов на Киев: ни один "Шахед" не достиг цели, тревога продолжалась более 9 часов

Киев, Четверг 05 сентября 2024 09:06
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Атака дронов на Киев: ни один "Шахед" не достиг цели, тревога продолжалась более 9 часов Фото: ни один дрон не достиг цели во время атаки РФ на Киев 5 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки РФ на Киев в ночь на 5 сентября, ни один дрон не достиг цели. Они заходили не группами, тревога длилась больше 9 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Русские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они заходили преимущественно в одиночку, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По данным оперативной постройки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений.

"Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз", - отметил Попко.

Начальник КМВА также добавил, что в столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов.

Обстрел РФ по Украине

Поздним вечером, 4 сентября, в Киеве раздался сигнал воздушной тревоги. Также тревога была объявлена и в других областях Украины. Военные предупреждали об угрозе баллистики, также ночью была и угроза российских дронов.

Уже утром, около 7:00, в Киеве были слышны звуки взрывов, работала ПВО. ПВО работала и в Киевской области.

Кроме того, в Беларуси также были слышны взрывы, а в Гомельском районе белорусские военные сбивали российские "Шахеды", которые снова залетели на территорию страны.

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