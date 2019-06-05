"Чернігівгаз Збут" повернув державі майже 40 млн гривень невикористаних субсидій

На відміну від минулого року, споживачам не будуть повертати готівкою заощаджену вартість газу до 100 кубометрів

У травні 2019 року ТОВ "Чернігівгаз Збут" перерахував до держбюджету 39,7 млн гривень невикористаних субсидій, нарахованих до 1 лютого 2019 року протягом опалювального періоду 2018-2019 роках Перерахунок пройшов по майже 19 тис. особових рахунків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Протягом жовтня 2018 - травня 2019 рр. (за період з 01.10.2018 р. по 31.01.2019 р.) близько 766 тис. споживачів Чернігівської області отримали безготівкову субсидію на газ на загальну суму 594 млн гривень. Станом на травень у 18,8 тис. клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" залишалися невикористаними 39,7 млн гривень державних компенсацій на оплату газу. Це на 80% менше порівняно з минулим роком", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, починаючи з 2016 року, урядова Постанова № 534 зобов'язує постачальників газу зі спецобов'язками перераховувати залишки за субсидіями у державну скарбницю.

На відміну від минулого року, споживачам не будуть повертати готівкою заощаджену вартість газу до 100 кубометрів. Перерахунок пройде в автоматичному режимі і відіб'ється на сумі у квитанції за травень.

У компанії наголошують на труднощах у наданні консультацій споживачам з тих пір, як субсидії почали видавати готівкою.

"З березня, коли змінився механізм нарахування субсидій, наші фахівці вже не бачать сум, які держава видає субсиденту на руки. Більш того, в газових платіжках навіть немає такої графи. Також ми не знаємо розмір частки обов'язкового платежу. Єдине, що нам відомо, є споживач субсидентом, у разі вірного зазначення УПСЗН особового рахунку клієнта - побутового споживача природного газу, - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - Звичайно, це створює деякі складності в обслуговуванні цієї категорії громадян. Навіть при бажанні пояснити людині звідки виник борг, це виявляється неможливим".

Щоб не допускати заборгованості, "Чернігівгаз Збут" звертає увагу споживачів, що потрібно орієнтуватися виключно на суму до оплати, вносити її вчасно і в повному обсязі. "Інформацію про переплати або боргах можна дізнатися з квитанцій за газ, які компанія щомісяця надсилає поштою. Крім того, клієнти "Чернігівгаз Збуту" можуть у будь-який час перевірити баланс особового рахунку в особистому кабінеті на сайті 104.ua та іншими дистанційними сервісами - мобільними додатками 104 Mobile або 104 Mobile Lite, Viber бот 7104ua", - йдеться в повідомленні.