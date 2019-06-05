"Черниговгаз Сбыт" вернул государству почти 40 млн гривен неиспользованных субсидий

В отличие от прошлого года, потребителям не будут возвращать наличными сэкономленную стоимость газа до 100 кубометров

В мае 2019 года ООО "Черниговгаз Сбыт" перечислил в госбюджет 39,7 млн гривен неиспользованных субсидий, начисленных до 1 февраля 2019 года в течение отопительного периода 2018-2019 гг. Перерасчет прошел по почти 19 тыс. лицевых счетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение октября 2018 - мая 2019 гг. (за период с 01.10.2018 г. по 31.01.2019 г.) около 766 тыс. потребителей Черниговской области получили безналичную субсидию на газ на общую сумму 594 млн гривен. По состоянию на май у 18,8 тыс. клиентов ООО "Черниговгаз Сбыт" оставались неиспользованными 39,7 млн гривен государственных компенсаций на оплату газа. Это на 80% меньше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, начиная с 2016 года, правительственное Постановление № 534 обязывает поставщиков газа со спецобязательствами перечислять остатки по субсидиям в государственную казну.

В отличие от прошлого года, потребителям не будут возвращать наличными сэкономленную стоимость газа до 100 кубометров. Перерасчет пройдет в автоматическом режиме и отразится на сумме в квитанции за май.

В компании акцентируют на трудностях в предоставлении консультаций потребителям с тех пор, как субсидии начали выдавать наличными средствами.

"С марта, когда изменился механизм начисления субсидий, наши специалисты уже не видят сумм, которые государство выдает субсиденту на руки. Более того, в газовых платежках даже нет такой графы. Также мы не знаем размер доли обязательного платежа. Единственное, что нам известно, является ли потребитель субсидентом, в случае верного указания УТСЗН лицевого счета клиента - бытового потребителя природного газа, - сообщил директор " Черниговгаз Сбыта" Иван Луста. - Конечно, это создает некоторые сложности в обслуживании этой категории граждан. Даже при желании объяснить человеку откуда появился долг, это оказывается невозможным".

Чтобы не допускать задолженности, " Черниговгаз Сбыт" обращает внимание потребителей, что ориентироваться нужно исключительно на сумму к оплате, вносить ее вовремя и в полном объеме. "Информацию о переплатах или долгах можно узнать из квитанций за газ, которые компания ежемесячно присылает по почте. Кроме того, клиенты "Черниговгаз Сбыта" могут в любое время проверить баланс лицевого счета в личном кабинете на сайте 104.ua и другими дистанционными сервисами - мобильными приложениями 104 Mobile або 104 Mobile Lite, Viber бот 7104ua", - говорится в сообщении.