У Харкові закінчили опалювальний сезон через потепління

Про це Терехов сказав на брифінгу, передає місцеве видання МГ " Объектив ".

"Опалювальний сезон закінчиться сьогодні. Середньодобова температура дозволяє нам це зробити. До мене зверталися люди з проханням закінчити опалювальний сезон, щоб не переплачувати теплових мереж. Вважаю це правильним", - сказав він.

За прогнозом Укргідрометцентру, 12 квітня у Харкові мінлива хмарність, без опадів, вітер 5-10 м / с. Температура повітря вночі - 4-9 градусів тепла, вдень - 16-21.

Нагадаємо, опалювальний сезон завершується за рішенням місцевої влади. Підставою для цього може стати підвищення середньодобової температури повітря до 8 градусів тепла.