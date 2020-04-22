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У Чернігові зафіксували перший випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 21:26
У Чернігові зафіксували перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірус виявили у 56-річної жінки

У Чернігові підтверджений перший випадок інфікування коронавірусом. Про це у Facebook повідомив заступник мера Чернігова Олександр Ломако.

За його словами, вірус виявили у 56-річної жінки.

"Ми трималися, скільки могли, але ... Офіційно підтверджений перший випадок Covid-19 в Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках в Російській Федерації і повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох", - повідомив Ломако.

За словами чиновника, хвора госпіталізована в інфекційне відділення 2-ї міської лікарні. Ускладнень у неї не спостерігається.

Зараз оперативно встановлюється історія контактів жінки. Чоловікові зробили експрес-тест, результат негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.

У будинку, де мешкає подружжя, проводиться дезінфекція.

У Чернігівській області цей випадок COVID-19 став п'ятнадцятим.

Нагадаємо, у Вишневому Київської області зафіксували масовий спалах коронавірусу в гуртожитку. Станом на вечір 21 квітня, там було виявлено 37 хворих, серед яких діти. Відомо про двох смертельних випадках.

Додамо, що станом на 22 квітня кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 6592, а повністю одужали - 424. За минулу добу число виявлених випадків склало 467, захворюваність знову почала зростати. Лідером по захворюваності залишається Чернівецька область, де виявили понад тисячу випадків.

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