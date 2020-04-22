В Чернигове зафиксировали первый случай коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирус обнаружили у 56-летней женщины

В Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.

По его словам, вирус обнаружили у 56-летней женщины.

"Мы держались, сколько могли, но ... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживает вдвоем", - сообщил Ломако.

По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.

Сейчас оперативно устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.

В Черниговской области этот случай COVID-19 стал пятнадцатым.

Напомним, в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии. По состоянию на вечер 21 апреля, там было выявлено 37 больных, среди которых дети. Известно о двух смертельных случаях.

Добавим, что по состоянию на 22 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилась до 6592, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость вновь начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где выявили более тысячи случаев.