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Під Черніговом відбито прорив російських військ. Техніку ворога захоплено

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 08:25
Під Черніговом відбито прорив російських військ. Техніку ворога захоплено Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу міста Чернігів військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ", - написав він.

За його словами, ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

"Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян", - додав Залужний.

Нагадаємо, тим часом російські окупанти продовжують просуватися по Київській області. Ворожі війська підступають до селища Ворзель в Ірпінському районі.

Крім того, ЗСУ ведуть активні бої біля населених пунктів Димер та Іванків у Київській області.

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