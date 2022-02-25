Під Черніговом відбито прорив російських військ. Техніку ворога захоплено
Поблизу міста Чернігів військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ", - написав він.
За його словами, ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
"Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян", - додав Залужний.
Нагадаємо, тим часом російські окупанти продовжують просуватися по Київській області. Ворожі війська підступають до селища Ворзель в Ірпінському районі.
Крім того, ЗСУ ведуть активні бої біля населених пунктів Димер та Іванків у Київській області.
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