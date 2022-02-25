У Маріуполі посилилися бої. На місто рухаються російські танки
Фото: у Маріуполі ведуться бої (Getty Images)
У Маріуполі 25 лютого знову посилилися бойові дії. Россійські танки наближаються до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг мера Маріуполя Вадима Бойченка.
За словами Бойченка, бій українських військових і окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.
"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які будуть свідчити про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.
Нагадавши, у Києві на Оболоні виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Пізніше сухопутні війська заявили про її знищення.