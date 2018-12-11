У Чернігові військовослужбовця засудили до 5 років тюрми

Ілюстративне фото (УНІАН)

Військовослужбовець під час відпустки вдарив ножем перехожого

Чернігівський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу вирок суду першої інстанції щодо 5 років позбавлення волі для військовослужбовця за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, 25 червня 2018 Новозаводським районним судом міста Чернігова було призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

У прокуратурі повідомляють, що 28 листопада 2015 військовослужбовець однієї з військових частин, дислокованої у Чернігівські області, перебував у відпустці в Чернігові. Близько 21:30 у нього виник конфлікт з випадковим перехожим, під час якого військовослужбовець умисно вдарив його ножем в область грудної клітки, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення грудної клітки, ускладненого гемотораксом.



Зазначається, що обвинувачений категорично заперечував свою причетність до вчинення злочину, свою провину не визнав повністю, давав не правдиві показання з метою уникнути покарання та систематично ухилявся від явки до суду. Судовий розгляд у проваджені тривав з квітня 2016 року.

Нагадаємо, колишнього працівника стратегічного підприємства Міністерства оборони України засудили до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді.

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