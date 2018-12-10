Екс-працівника стратегічного підприємства Міноборони засудили за держзраду

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Полковник запасу передавав російським спецслужбам інформацію про українську авіацію

Колишнього працівника стратегічного підприємства Міністерства оборони України засудили до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ у Facebook.

Як зазначається, співробітники контррозвідки СБУ встановили, що полковник запасу у липні 2017 року був завербований представником Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

За завданням куратора він збирав відомості щодо української авіаційної техніки, зокрема укомплектованості військових літаків. Також зловмисник передавав представнику іноземної спецслужби інформацію щодо деяких військових частин та держпідприємств, де здійснювався ремонт військової техніки.

Оперативники спецслужби затримали шпигуна у Києві на робочому місці. Фастівський міськрайонний суд визнав фігуранта справи винним в скоєнні злочину з ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим передала до суду 98 кримінальних проваджень, відкритих за фактами державної зради проти посадовців з Криму.

Раніше у СБУ заявляли, що спецслужби Росії направляють до України своїх агентів під виглядом псевдоцерковників.