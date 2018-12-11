В Чернигове военнослужащего приговорили к 5 годам тюрьмы

Иллюстративное фото (УНИАН)

Военнослужащий во время отпуска ударил ножом прохожего

Черниговский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции по поводу 5 лет лишения свободы для военнослужащего за нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается, 25 июня 2018 Новозаводским районным судом города Чернигова было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре сообщают, что 28 ноября 2015 военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированной в Черниговской области, находился в отпуске в Чернигове. Около 21:30 у него возник конфликт с случайным прохожим, во время которого военнослужащий умышленно ударил его ножом в область грудной клетки, чем причинил телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, осложненного гемотораксом.



Отмечается, что обвиняемый категорически отрицал свою причастность к совершению преступления, свою вину не признал полностью, давал не правдивые показания с целью избежать наказания и систематически уклонялся от явки в суд. Судебное разбирательство в производстве длилось с апреля 2016 года.

Напомним, бывшего работника стратегического предприятия Министерства обороны Украины приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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